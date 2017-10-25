Akşener: Yeni şeyler söyleme zamanı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin tanıtım toplantısında konuşuyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin tanıtım toplantısında konuşuyor.
Akşener'in konuşmasından satır başları:
"2007'den itibaren toplumsal karşılığı donmuş, işlevsiz bir muhalefet ortaya çıkmıştır. Devlette denge ortadan kalkmıştır. 16 Nisan referandumu kirli referandumdur. 'Toplumsal destek yetmezse, YSK tamamlar' düşüncesi ortaya çıkmıştır.
Tüm araştırmalar Türkiye'nin yorgun, devletin yıpranmış olduğunu gösteriyor. Siyasal iklimin değişmesi dışında hiçbir yol kalmamıştır. O çıkar yol biziz. Şimdi yeni şeyler söyleme zamanı.
Türkiye'nin modern dünyadan koparılmasına izin vermeyeceğiz.
Hedefimiz eğitimin kalitesini artırarak, PISA sıralamasında ilk 20 arasına girmek.