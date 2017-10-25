Akşener'in öncülüğünde 'İyi Parti' kuruldu

25 Ekim 2017

Mehmet KAYA

ANKARA – Meral Akşener’in öncülüğünde, kendisini “Merkez Sağ” olarak konumlandıran, merkez sağ, bazı sosyal demokrat isimler ve milliyetçi çizgide çok sayıda ismin uzun süredir devam eden parti kurma çalışmaları sona erdi ve “Yeni Parti” ismi verilen partinin kuruluş dilekçesi 25 Ekim günü itibariyle İçişleri Bakanlığı’na Meral Akşener tarafından verildi.

Ancak ilk başvuru anında, partinin tüzel kişilik kazanması anlamına gelen İçişleri Bakanlığı’nın dilekçe karşılığı vermesi gereken “alındı belgesi” verilmedi. Belgenin daha sonra verileceği söylendi.

Partinin hedefleri arasında siyasi alanda “İlk bir yıl içinde yeni anayasa ile parlamenter sisteme dönmek. İlk bir yıl içinde demokratik bir siyasi partiler kanunu yapmak” hedefleri dikkat çekti.

İyi Parti, bugün Bilkent Otel’de yetkili organ seçimlerini yapacak. Genel İdare Kurulu ve Disiplin Kurulu belirlenecek. Ayrıca partinin genel başkan yardımcıları görevlendirmesi yapılacak.

Partinin ismi “İyi Parti”, logosu ise güneş

Partinin kurucular kurulunda yer alacak isimler, program ve tüzüğüne ilişkin çalışmalar 24 Ekim günü gece geç saatlere kadar sürdü. Kurulacak partinin ismi son ana kadar saklandı. Kuruluşa yönelik etkinlikler öncesi sabaha karşı basına “İyiParti” isminin verildiği bilgisi geldi. Partinin çıkış sloganı ise “Türkiye İyi Olacak” seçildi. Partinin logosu ise 24 Ekim gece saatlerinde Emekli SAT Komandosu Ali Türkşen’in logonun basılı olduğu rozetini sosyal medya hesabında paylaşmasıyla ilk kez görüntülendi.

İyi Parti’nin 5 milletvekili var

İyi Parti’nin “şimdilik” parlamentoda 5 milletvekili oldu. Ümit Özdağ, Aytun Çıray, Nuri Okutan, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok da halen milletvekilliği devam eden partililer.

Partinin kurucular kurulunda Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Emekli SAT Komandosu Ali Türkşen, Milli Görüş çizgisinden gelen bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisinde de görev yapmış eski milletvekili Mukadder Başeğmez, eski MHP milletvekili Özcan Yeniçeri, CHP’den istifa eden Milletvekili Aytun Çıray, Eski bakanlardan Cihan Paçacı, Abdul Ahat Andican, Abdülkadir Akcan, eski Hazine Müsteşarı ve DYP’li Bakanlardan Ayfer Yılmaz, DSP’li bakanlardan Aydın Tümen, Suat Çağlayan, gazeteci, Ayşe Sucu, Ruhat Mengi gibi isimler dikkat çekti. İlk Genel Kurul yapılıncaya kadar parti idaresi bu kurul tarafından yapılacağı için önem taşıyor.

Parti Programı: 3 dönem kuralı, kadın kotası

Meral Akşener, kuruluşun ardından kurucularla birlikte Yenimahalle Belediyesi’nin Nazım Hikmet Kültür merkezinde partililerle bir araya geldi ve program hakkında bilgi verdi. Sade bir dille hazırlanan programda, “İyi bir Türkiye”, “Demokrasi ve Hukuk”, “Toplum”, “Kamu Yönetimi”, “İç ve Dış Güvenlik”, “Kurumlar”, “Dış Politika” ve “Hedefler” başlıkları yer aldı. Ana slogan ise, “Türkiye iyi olacak” oldu.

Partinin amaçları

Programda, partinin amaçları, “Cumhuriyetin kuruluş felsefesini, değerlerini ve üniter yapıyı korumak. Çağdaş medeniyeti yakalamak. Sevgi ve saygı dilini hâkim kılmak. Parlamenter sistemi yaşatmak. Denge ve kontrol ilkesi üzerine kurulu kuvvetler ayrılığını kurmak. Fırsat eşitliği sağlamak. Mülkiyet hakkını korumak. İnançlara saygı ve ifade özgürlüğünü sağlamak. Bağımsız, tarafsız ve adil yargıya kavuşmak. Yolsuzlukla tam ve etkin mücadele etmek” olarak sıralandı.

Partinin hedefleri: Kişi başına gelir 14.5 bin dolar

Partinin hedefleri arasında Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek ve kişi başına geliri 5 yıl sonunda 14 bin 500 dolara çıkarmak hedefleri yer aldı. Kırk yaş altı kadınların okur yazarlık oranını yüzde 100’e yükseltmek, küresel refah endeksinde ilk 40 ülke arasına girmek, 50 milyon turist hedefleri yer aldı. Pisa sıralamasında yükselme hedefi de dikkat çekti. Bunlara ilave olarak, ilk beş yıl sonunda işsizlik oranını yüzde 8 altına düşürmek. Teknolojide endüstri 4.0 devrimini gerçekleştirmek. Gençliğin ve kadının pozitif enerjisini hayatın tüm alanlarında hissettirmek. Basın özgürlüğünde Avrupa Birliği standartlarını hemen uygulamak. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu hak ettiği itibara kavuşturmak hedeflerine de yer verildi.

Parti programının giriş bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“İyi bir Türkiye için yola çıkıyoruz. İyi insanları insanlık tarihine armağan etmiş bir milletiz. Hoca Ahmet Yesevi, Mevlâna, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre bu milletin iyi insanları arasından yetişti. Onlar insanlara iyiliği, iyi insan olmayı öğütlediler. İyiliğin peşinden koştular. İyi insanlar bu toprakları onurlandırdıktan sonra bu topraklardan o büyük Osmanlı Devleti doğdu. Bu devlet büyüdü, üç kıtaya hâkim oldu o insanların torunlarıyla, Sarı Saltuklarla. Gittiği yerlere sevgi kültürünü götürdü. ‘Yaratılanı severim, yaratandan ötürü” diyerek. Bizler bu inançla yola çıkıyoruz. İyi insanlar, iyi bir Türkiye için bir araya gelecek ve Türkiye iyi olacak. Gençlerimize iş, kadınlarımıza yaşam hakkı ve eşitlik, yaşlılarımıza huzur, güven ve bakım imkanı, çocuklarımıza neşe, mutluluk ve sağlık, milletimize birlik ve beraberlik getirmek için yola çıkıyoruz. Zor dönemde ve zor şartlarda yola çıktığımızın farkındayız. Milletimize inanıyor ve güveniyoruz. Seksen milyonuz. Büyük bir milletiz. Büyük bir ekonomiyiz. Çalışıyoruz ve üretiyoruz. Paylaşamıyoruz. Hakça paylaşacağız. Birlikte başaracağız. Adil olacağız. Adaleti sağlayacağız”