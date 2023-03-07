Akşener yıllar sonra anlattı! İlber Hoca 'beni bu işe katma' dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, katıldığı Teke Tek Programında İlber Ortaylı'yla olan ilginç bir anısını anlattı. Akşener İYİ Parti'nin kurulduğu dönemde İlber Ortaylı'ya da teklif götürdüğünü ve aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle anlattı:

İlber Hoca Beni bu işlere katma dedi

''Parti kurulurken İlber hocamın karşısında saygımdan hazırolda duruyorum. Kendisine teklif ettim, uzun konuşmamızın ardından dostluk baki dedi bana. Beni bu işlere katma dedi. İlber Hoca'yı seçin, 1 yıl sonra kafa gider''