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Akşener'den kurultay açıklaması

Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yapılacak kurultayla ilgili, "Bu süreçte yanımda yer alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Demokratik bir parti olarak, yerel seçimlerden çok daha güçlenerek çıkmak hedefiyle 12 Ağustos’ta Kurultayımızı toplayacağız." ifadelerini kullandı.

Akşener'den kurultay açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından 12 Ağustos'ta yapılacak kurultay ile ilgili tweet paylaştı.

Akşener paylaşımda, "Bu süreçte yanımda yer alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Demokratik bir parti olarak, yerel seçimlerden çok daha güçlenerek çıkmak hedefiyle 12 Ağustos’ta Kurultayımızı toplayacağız. İnşallah her şey memleketimiz ve milletimiz için iyi olacak!" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısında, Akşener'in olağanüstü kongrede yeniden ve tek genel başkan adayı olarak gösterilmesi kararının teyit edildiği bildirilmişti.

İYİ Parti'den Akşener açıklamasıİYİ Parti'den Akşener açıklaması

Akşener'in paylaştığı tweet:

Son dakika Meral Akşener İYİ Parti

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