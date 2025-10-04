Alanya açıklarında hortum paniği: Tatilciler merakla izledi

Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında, öğle saatlerinde denize dikey şekilde uzanan bir hortum oluştu. İncekum Plajı’nda etkili olan rüzgârın ardından ortaya çıkan hortum, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Denize giren tatilciler hortumu merakla izlerken, bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı. Hortum, birkaç dakika sonra etkisini yitirerek gözden kayboldu.

O anlara tanıklık eden sahil sakinleri, hortumun ardından denize girmeye devam etti.