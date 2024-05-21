Alarko Holding, enerji depolama ve batarya üretiminde ortaklığa imza attı

Alarko Holding, ülkenin yeşil dönüşümünde etkin bir oyuncu olma vizyonu çerçevesinde yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji alanındaki yatırımlarını sürdürüyor.

Holding'in bağlı ortaklıklarından Altek Alarko, dünyanın önde gelen teknoloji ve batarya üreticilerinden Gotion Group bünyesinde yer alan Gotion Singapore ile ortak girişim anlaşması imzaladı. Söz konusu ortaklık, Türkiye'de kurulacak enerji depolama sistemleri montaj fabrikası ve ikinci etapta lityum-iyon prizmatik pil üretim fabrikası yatırımını kapsıyor.

Ülkeye doğrudan yabancı sermaye girişine katkıda bulunacağız

Ülkeye doğrudan yabancı sermaye girişinin artmasına da katkıda bulunacak yatırımla başta şebeke ölçekli olmak üzere, ticari yapılar ve konutlardaki enerji uygulamalarında kullanılabilecek batarya sistemlerinin üretilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alarko Şirketler Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Nuri Yıldız, anlaşmanın batarya teknolojileri üretiminde Türkiye'yi küresel arenada söz sahibi yapacağını belirterek, "Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasında, enerji krizlerinin önlenmesinde ve nihai olarak ülkemizin net-sıfır hedefinin gerçekleştirilmesinde enerji depolama teknolojileri belirleyici bir role sahip olacak. Bu alandaki yeni yatırımımızla yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme dengeli elektrik sağlayabilmesine, iletim ve dağıtım sistemindeki dengesizliklerin giderilmesine de önemli bir katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Yüksek teknoloji Türkiye'ye transfer ediliyor

Alarko Grubu, anlaşmayla yüksek teknolojinin Türkiye'ye transferiyle katma değerli ürün üretimine ve nitelikli istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor. Türkiye'de üretilecek enerji depolama çözümlerinin Avrupa, Orta Asya ve Afrika bölgelerine ihracatı da Alarko'nun öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.