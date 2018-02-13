Albayrak: Kimsenin KKTC'yi yok saymasına izin vermeyeceğiz
Enerji Bakanı Berat Albayrak, "Kimsenin KKTC devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları sonuna kadar kullanacağız" dedi.
Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle yaşanan krizin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.
Albayrak, Bakanlıkta "2017 Performans ve Başarı Ödülleri" programına katıldı.
Burada açıklamalar yapan Albayrak "Kimsenin KKTC devletini, vatandaşlarını yok saymasına izin vermeyecek, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları sonuna kadar kullanacağız" dedi.
Albayrak, Türkiye'nin özellikle enerji alanında bölgede daha etkin bir diplomasi ve siyaset ortaya koyacağını ifade etti.