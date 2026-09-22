Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun hakkında karar verildi
Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun, "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl ceza alırken "eziyet etme" suçundan beraat etti.
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Ankara'da kamuoyunda "Aleyna Çakır" adıyla bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in evinde ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun hakkında dava açılmıştı.
Mahkeme, Uygun hakkında yöneltilen "eziyet etme" suçlamasına ilişkin beraat kararı verdi.
Yargılama sonucunda mahkeme, Uygun'a "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA