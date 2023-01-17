Ali Babacan: Altılı masada kriz yok, farklı görüşler var

Altılı masanın aday belirleme sürecine değinen Babacan, “Kriz yok ama pek çok konuda farklı görüşler var. Farklı görüşler tabii ki olacak. Herkes kendi görüşünü ortaya koyuyor ve karşılıklı ikna süreci oluyor. Bir ortak noktada buluşuyoruz" dedi.

Takım oyununa inandıklarını ifade eden ve kendisini de "golcü" olarak tanımlayan Babacan, takımın bir kaptanı olacağını, buna gelecek haftalarda karar vereceklerini anlattı. Babacan, "Altı genel başkandan birisi aday olursa biraz zaman kazanırız. Olmazsa, bir başka isim üzerinde mutabık kalırız. Dışarıdan gelecek isim de sisteme adapte olur" dedi.