Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza geçirdi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç sömestr tatili için gittiği Courchevel'de kaza geçirdi. Kayak yaparken düşüp yaralanan Koç, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırıldı.
Kerim Rahmi Koç, tatile gitmeden önce, merhum amcası Mustafa Koç'un ölüm yıl dönümü olan 21 Ocak'ta, kabri başında düzenlenen anma törenine katılmıştı.
15 yaşındaki Kerim Rahmi Koç, sömestr tatili için gittiği Fransa'da bulunan Courchevel'de kayak yaparken düşüp ciddi şekilde yaralandı.
Koç, özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırıldı. Koç'un hastanede yapılacak tetkiklerin ardından ameliyat olup olmamasına karar verileceği belirtildi.
Kerim Rahmi koç kimdir?
Kerim Rahmi Koç 12 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Ali Yıldırım Koç ile Annesi Nevbahar Koç'un ikinci çocuğudur. Leyla Sadberk Koç isminde kız kardeşi vardır. Koç Okulu orta kısmında öğrenimini sürdürmektedir.
Ali Koç da 2016 yılında gittikleri sömestir tatili sırasında Courchevel'deki kayak yaparken düşüp omzunu kırmıştı.