Ali Sabancı kitaplığını paylaştı! Verdiği mesaj dikkat çekti

Ali Sabancı, son zamanlarda okuduğu kitapları sosyal medya üzerinden paylaştı. Sabancı'nın listesinde yer alan kitaplar ve özellikle verdiği mesaj dikkat çekti.

Sabancı, "Son zamanlarda okuduğum 4-5 kitap var" diyerek kitapları takipçilerine tanıttı. Listede şu kitaplar yer aldı:

• The Anatomy Of Peace

• Marcus Aurelius

• What They Forgot To Teach You At School

• The Culture Map

"Sadece hikayelerden oluşmuyor, derin analizler de içeriyor"

Sabancı, bu kitaplar arasında özellikle Erin Meyer'ın kaleme aldığı 'The Culture Map' kitabına ayrı bir parantez açtı. Kitabın sadece hikayelerden oluşmadığını, aynı zamanda derin analizler içerdiğini belirterek kitaptan bir bölüm okudu:

"Değerlendirmeler konusunda İsrailliler veya Hollandalılar en negatif 'feedback'(geri bildirim) verenler. Taylandlılar, Endonezyalılar ve Japonlar en pozitif feedback verenler"

"Murat Ülker'den öğrendiğim bir şey..."

Sabancı ardından 'geri bildirim' (feedback) kavramına yeni bir bakış açısı getirerek iş insanı Murat Ülker'den öğrendiği bir ifadeye atıfta bulundu: "Bu artık feedback değil, feedforward (ileribildirim, ileri besleme)".