Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: 5 şirkete el konuldu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 şirket hakkında el koyma kararı verilirken bir şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

MASAK'ın tespitlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu 5 şirket hakkında el koyma kararı verdi.

İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.