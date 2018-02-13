Alman basınından Leopard iddiası

13 Şubat 2018

Almanya'da koalisyon anlaşması tamamlanana kadar, Türkiye'nin elindeki Leopard tankların modernizasyonuyla ilgili çalışmaların dondurulduğu yönündeki açıklamanın ardından Alman basınında konuyla ilgili bir iddia gündeme geldi.

Bayerischer Rundfunk'ta yer alan habere göre silah şirketi Rheinmetall ile Türk firması BMC, Leopard 2 tanklarının modernizasyonu konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde iki ülkenin Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Sigmar Gabriel'in görüşmesinden dört gün sonra Rheinmetall ve BMC yetkililerinin bir araya geldiği bilgisine yer verildi.

Modernize edilecek Leopard 2'lerin roket saldırıları ve bubi tuzaklarına karşı savunmasının geliştirileceği belirtildi.

Haberde ayrıca Rheinmetall'in Türkiye'nin yeni üreteceği tanklarla ilgili projede tamamlayıcı firma olarak yer almak istediği vurgulandı.

Türkiye'ye verilen tankların modernizasyonu durduruldu