Türkiye'ye verilen tankların modernizasyonu durduruldu

25 Ocak 2018

Almanya hükümeti, Türkiye'ye teslim edilen Leopard tanklarının modernizasyonunu askıya aldı.

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Türkiye'ye Leopard tank satışının akıbetiyle ilgili nihai kararı Almanya'da yeni kurulacak hükümet verecek.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, mevcut hükümetin Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu konusunda kararı yeni hükümet kurulana kadar beklemeye aldığını açıkladı. Gabriel, Spiegel'e verdiği demeçte "Alman hükümetinin Suriye'nin kuzeyindeki askeri çatışma konusunda büyük endişe duyduğunu" belirterek, "Silah ihracatı konusundaki mevcut istişareler kapsamında, gerilimli bölgelere sevkiyat yapmamamız gerektiği ve bunu yapmayacağımız Alman hükümeti açısından nettir" dedi.

Tankların Suriye'de kullanılmasına tepki

Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri harekatında Alman üretimi Leopard 2 tanklarının kullanıldığına dair görüntüler Alman kamuoyunda tepkiye yol açmıştı. Alman hükümetinden pazartesi günü konuya ilişkin açıklamada, "Tankların operasyonda kullanıldığına dair bilgimiz yok” denilmişti.

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, iki hafta önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sırasında, Türkiye'deki Leopard tanklarının modernizasyonu ve iki ülkenin birlikte savaş uçakları için mühimmat üretme planlarına yönelik taahhütte bulunmuştu.

Çavuşoğlu'ndan tank açıklaması