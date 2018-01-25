Çavuşoğlu'ndan tank açıklaması

25 Ocak 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısının ardından Dolmabahçe Başbakanlık Ofisinden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, TSK bünyesindeki Alman yapımı Leopard tanklarının modernizasyonunun durdurulduğuna dair iddialara ilişkin, "Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok." ifadesini kullandı.

Savunma sanayisiyle ilgili bir sıkıntı olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, savunma sanayisi ile Deniz Yücel olayının ayrı konular olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Biz terörle mücadele ederken müttefikimiz, ilişkilerimizi düzeltmeye başladığımız ve olumlu adımlar atmaya başladığımız Almanya'dan destek ve dayanışma bekleriz." dedi.

Almanya'da çok sayıda terör örgütü PKK mensubu kişi bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, Alman siyasetçiler arasında da PKK destekçileri olduğunu söyledi.

PKK sempatizanlarının Alman hükümeti üzerinde baskısı bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Benim bildiğim bu komisyon toplantısının erteleneceğiydi. Türkiye ile savunma sanayisindeki iş birliğinin tamamen iptali değil." diye konuştu.

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Kaynak: AA