Almanya büyüklüğünde topografyayı deprem değiştirdi

Kültürel miras bilincinin artması, kültürlerin geleceği açısından büyük önem taşıyor.Bu mirasın korunmasını kendine sosyal misyon edinerek, ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve kütüphanecilik teknolojileri fuar ve konferansı Heritage İstanbul, bu yıl 7’nci kez düzenlenecek.

Fuar öncesi bilgilendirmede bulunan ve fuarın danışmanlığınıda üstlenen Nezih Başgelen, “10 yılı aşkın sürede bu fuarı nereye getirdiğimizi gördükçe mutlu oluyorum. İyi ki Heritage İstanbul’u hayata geçirmişiz. Şubat ayında yaşadığımız felaketler, bugünkü Almanya’nın büyüklüğünde alanda topografyayı değiştirdi. Can kayıplarımız için çok üzgünüz. Yaşanan felakette sadece ülkemiz değil dünya kültür mirası etkilendi. Kayıtlı olarak 8 bin 800, tescili olmayan 10 binlerce eser zarar gördü, yıkıldı.

Bunların kent merkezlerindeki rakamlarını az çok çıkartmak üzerindeyiz, kırsaldaki rakamın ortaya çıkması vakit alacak” diye konuştu. O coğrafyadaki kültür mirasının gelecekte de var olması için tekrar kurulmasının, ortaya çıkarılmasının ve restore edilmesinin çok büyük bir misyon olduğuna vurgu yapan Başgelen, “Sırf Antakya’yı eski haline getirmek, deprem öncesindeki haline getirebilmek uzun yıllar gerekecek. Bu süreçte tüm herkese büyük görevler düşüyor.

İyi ki Heritage yedi yıldır bizi bu konuda uzmanlarla bir araya getirdi ve bizi bilgilendirdi. Bu çalışmalar şimdi bize yaşadığımız afette çok gerekecek” dedi. Fuara ilişkin detaylı bilgi veren Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan, “100’ün üzerinde yerli 20’nin üzerinde yabancı katılımcımız olacak. Geçen sene fuarı 9 bin ziyaretçi ziyaret etmişti. Bu sayı her sene üzerine koyarak artıyor ve marka da kendini katlayarak büyüyor.

Bu durumdan herkes çok mutlu. Bu yıl ülkemizde yaşanan felaketten dolayı programın yüzde 50’sini şubat ayında revize ettik. Konferans, seminer ve atölye çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi kurum ve kuruluşlar, birbirinden değerli uzmanlarla gerek müzecilik gerek restorasyonda birçok yeniliği irdeleyecekler” şeklinde konuştu.

Toplantı Rami Kütüphanesi’nde yapıldı

3-5 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda ArtCloud Network International’ın ana sponsorluğunda ve TG Expo Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen 7’nci Heritage İstanbul basın toplantısı, Rami Kütüphanesi’nde yapıldı. Toplantıda 7’nci Heritage İstanbul’un ana sponsoru Artcloud Network International adına konuşan Kültür Danışmanı Angelo Bucarelli ise Heritage İstanbul’un sponsoru olmaktan ve bu projede yer almaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi.

27 yabancı, 110’u aşkın yerli katılımcı olacak

Fuarda müzecilik, arkeoloji, restorasyon, kütüphanecilik sektörlerinde faaliyet gösteren lider ulusal ve uluslararası firmaları, konferans, söyleşi ve atölye çalışmaları gerçekleşecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, İBB Kültür A.Ş. tarafından desteklenen fuara, 27 yabancı ve 100’ü aşkın yerli katılımcı olacak. Katılımcılar arasında, İtalya Ülke Pavilyonu ile Belçika, İsveç, Nijerya, Hollanda, Almanya, İspanya, İran’dan da kurumlar yer alıyor.