Almanya'da koalisyon taslağında "vize serbestisi" vurgusu

07 Şubat 2018

Almanya'da hükümet kurmak için anlaşmaya varan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) taslak koalisyon protokolünde Türkiye, Almanya'nın çok yönlü ilişkilerinin olduğu önemli bir müttefiki olarak tanımlanırken, Avrupa Birliği (AB) katılım sürecine ilişkin koşullar yerine getirilene kadar vize serbestisi uygulanmayacağı ifade edildi.

Müzakereleri tamamlayan CDU/CSU partileri ile SPD'nin taslak koalisyon protokolü 177 sayfadan oluştu.

Protokolde Türkiye'ye iki bölümde yer verildi. Protokolün "AB'nin Genişlemesinde Hızlılık Yerine İtinayla Davranılması" başlığı altındaki 17. sayfasında, "Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) katılım sürecinde hiçbir faslın kapatılmaması ve yeni bir başlığın açılmaması" ile "koşullar yerine getirilene kadar vize serbestisi uygulanmaması" ifadeleri kullanıldı.

Taslakta, "Avrupa ve Dünyadaki Bölgesel ve İkili İş Birliği" başlığı altında 150. ve 151. sayfada ise, "Türkiye, çok yönlü ilişkilerimizin olduğu Almanya’nın önemli bir müttefiki ve AB’nin komşusudur. Bu yüzden Türkiye ile iyi ilişkide olmak için özel çıkarımız var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca bu bölümde, Türkiye’deki demokratik durumun ve hukuk devleti konumunun uzun dönemden beri "kötüleştiği" iddia edilerek, bu nedenle "Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde yeni fasıl açılmaması, açılan fasılların da kapanmaması gerektiği" görüşü tekrar yer aldı. Taslakta, vize serbestisi veya Gümrük Birliği’nin genişlemesinin de Türkiye’nin gerekli şartları yerine getirdiğinde mümkün olabileceği belirtildi.

Bakanlık dağılımı belli oldu

Protokolde, CDU/CSU’nun başbakanı belirleyeceği belirtilen protokolde, CDU’ya "savunma", "ekonomi ve enerji", "sağlık", "eğitim ve araştırma" ile "gıda ve tarım" bakanlıkları verilirken, CSU ise "içişleri" ile "ulaştırma ve ekonomik işbirliği" bakanlıklarını alacak.

SPD’ye, "dışişleri", "maliye", "çalışma", "adalet", "aile, yaşlılar, kadın ve gençlik" ve "çevre, doğayı koruma, yapı ve redaktör güvenliği" bakanlıkları verilecek.

CDU ayrıca başbakanlık bünyesindeki "kültür" ile "göç, mülteci ve uyumdan" sorumlu devlet bakanlıklarını alacak.

SPD, taraflar arasında ortaya çıkan koalisyon protokolünü 440 binden fazla üyesine oylatacak. Bu sürecin de yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor. SPD'li üyelerin onay vermesi durumunda Almanya'da hükümet şekillenecek. Onay çıkmaması durumunda ise erken seçim gündeme gelebilecek.

Almanya'da "büyük koalisyon" için anlaşma sağlandı

Kaynak: AA