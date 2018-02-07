Almanya'da "büyük koalisyon" için anlaşma sağlandı

07 Şubat 2018

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında uzun süredir devam eden "büyük koalisyon" görüşmelerinde, anlaşmaya varıldığı bildirildi.

ARD televizyonu, Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu CDU/CSU ittifakının SPD ile resmi görüşmelerde anlaşmaya vardığını ve koalisyon anlaşmasının hazır olduğunu duyurdu.

Partilerin bakanlıkların dağılımı konusunda anlaştığı belirtilirken, SPD'nin Dışişleri ve Maliye ile birlikte Çalışma ve Sosyal İşler bakanlıklarını devraldığı aktarıldı. SPD lideri Martin Schulz'un dışişleri bakanı olması bekleniyor. CSU'nun ise İçişleri, Ulaştırma ve Kalkınma Yardımları bakanlıklarını üstleneceği ifade ediliyor.

Hükümet 4 aydan uzun süredir kurulamıyor

Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimden bu yana hükümet kurulamaması, erken seçim ihtimalini gündeme getirmişti.

Koalisyon anlaşmasının, SPD'nin 460 bin üyesi tarafından üç hafta içinde yapılması beklenen oylamada kabul edilmesi gerekiyor. Böylece Merkel, 2. Dünya Savaşı'nın ardından ülkede yaşanan en uzun süreli hükümet krizi sonrasında dördüncü dönemde de başbakanlık görevini sürdürecek.

Almanya koalisyon anlaşmasında Türkiye iddiası

Kaynak: Reuters