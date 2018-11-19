Almanya'dan Kaşıkçı yaptırımı
Kaşıkçı cinayetinde rol aldığından şüphelenilen 18 kişiye Schengen bölgesine seyahat yasağı getirildi.
Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rol aldığından şüphelenilen 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı getirdi.
Alman dışişleri bakanlığının açıklamasında seyahat yasağı kararının Schengen bölgesini kapsadığı, Fransa ve İngiltere ile eşgüdüm içinde alındığı belirtildi.
Bakanlık sözcüsü 18 kişinin adını ise açıklamadı.
Daha önce de ABD, aralarında Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın eski başdanışmanı Suud el-Kahtani'nin de bulunduğu 17 kişiye yaptırım uygulama kararı almıştı. Karar kapsamında, bu kişilerin ABD’deki olası mal varlıkları dondurulurken, Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları yasaklanmıştı.
"Gölge adam" Kahtani: Hızlı yükseldi, erken düştü
Kaynak: Reuters