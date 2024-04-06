Altı yavru kedinin başı ve patisi kesildi, inceleme başlatıldı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde altı yavru kedi başları ve patileri kesilerek öldürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstasyon Mahallesi 2360'ıncı Sokak'taki bir apartmanın önündeki kanepenin içerisinde kafaları ve patileri kesilerek öldürülmüş 6 kedi yavrusu bulundu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri gitti. Ekipler inceleme başlattı.
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı Haydar Özkan, sabah saatlerinde ihbar aldıklarını hemen olay yerine intikal ettiklerini söyledi.
Özkan, "Emniyet ekiplerinin soruşturmasını yakından takip ediyoruz. HAYKONFED olarak biz de suç duyurusunda bulunduk. Bu caniliği yapanlar insan olamaz." ifadesini kullandı.