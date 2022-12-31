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Altılı masa 5 Ocak'ta toplanıyor

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın genel başkanları, 5 Ocak 2023'teki toplantıda, belirlenecek cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesini görüşecek.

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"Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme" geçiş sürecinde altılı masa tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun, temel politikalar alanında 9 ana başlık ve 73 alt başlığın yer aldığı çalışması tamamlandı.

Hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik ve savunma alanlarında altı partinin ortak politikalarının belirlendiği çalışma, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olacak.

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