Altılı masa 'aday' gündemiyle ilk kez toplanıyor

Muhafeletin cumhurbaşkanı adayı için gözler 6’lı masanın bugün yapılacak 11. toplantısına çevrildi. İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak kritik toplantıda, adaylık konusu ilk kez isimler üzerinden tartışılacak.

Toplantıda aday konusunda kesin bir karar alınması beklenmiyor. Ortak adayın ismi şubat ayında kamuoyu ile paylaşılacak.

Toplantının ardından liderler gündeme gelen isimleri kendi partilerinin yetkili kurullarında değerlendirecek. Adaylık konusunda ilgili anketlerin de belirleyici olması bekleniyor.

6'lı masa 30 Ocak tarihinde ise geçiş sürecinin yol haritasını açıklayacak. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi de kamuoyu ile paylaşılacak.