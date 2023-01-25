Altılı Masa'nın adayı kim olacak? 'Sürpriz isim' paylaşımı

Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Merakla beklenen Cumhurbaşkanı adayı için Altılı Masa temsilcileri yarın önemli bir toplantı daha gerçekleştirecek.

Toplantı öncesi CHP PM ve MYK üyesi Fikri Sağlar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sağlar, Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayının “sürpriz bir isim” olabileceğini söyledi.

Sağlar’ın Twitter'da yaptığı paylaşım şöyle: “6'lı masa sürpriz bir ismi ortak aday yapabilir. At fav'a bekle...”