Altılı Masa'nın adayı kim olacak? Mansur Yavaş'tan dikkat çeken Kılıçdaroğlu açıklaması

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığına destek verdi.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Kentkoop Mahallesi'nde düzenlenen "Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Parkın Açılış ve Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Rekreasyon alanını bu yıl içinde tamamlayacakları bilgisini paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, törene katılan Kılıçdaroğlu'na "Temennimiz, bu yıl açılışa Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu: Demokrasi için bir aradayız

Törende konuşan Kemal Kılıçdaroğlu ise Altılı Masa liderlerinin demokrasi için bir arada olduğunu söyledi.

Hedeflerinin, CHP'li belediye başkanlarının yaptıklarını, Türkiye genelinde hiçbir ayrım yapmadan hayata geçirmek olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"- Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz, Türkiye küllerinden yeniden doğacak. Yeniden güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz, birilerinden para dilenmeden.

- Türkiye zengin bir ülke. Birilerine el, avuç açmadan biz bunları yapacağız."