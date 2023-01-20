Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı tarih verdi: Altılı Masa adayını ne zaman açıklayacak?
Siyasetin gündemi 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimlere odaklandı. Altılı Masa henüz adayını açıklamazken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Ünal Çeviköz, aday ilanına ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacağını söyledi.
Çeviköz, CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile beraber yabancı basına yönelik düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Başkan adayının ismi muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacak" dedi.
Erdoğan 14 Mayıs mesajı vermişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü seçim tarihine yönelik yaptığı konuşmada 1950 yılında 14 Mayıs'ta yapılan seçim tarihine gönderme yaparak, 2023 seçimlerinin aynı gün olacağı mesajını vermişti.