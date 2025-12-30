Altın Portakal ödüllü yönetmen Seren Yüce'ye silahlı saldırı, Seren Yüce sağlık durumu nasıl

Altın Portakal ödüllü yönetmen Seren Yüce, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kask takan bir kişi Yüce'nin ikamet ettiği adrese gelerek kapıyı çaldıktan sonra ateş açtı.

Saldırıda yaralanan yönetmen, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından Yüce'nin eşinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan ekipler, saldırganın olay sonrası kaçtığını tespit etti.

Gazeteci ve film eleştirmeni Şenay Aydemir, "Seren Yüce, kargocu olarak zillini çalan kasklı birisinin silahlı saldırısına uğradı" bilgisini paylaştı. Aydemir, Yüce’nin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

Soruşturma devam ediyor

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

"Masum" ve “Kasaba" dizilerinin yönetmenliğini yapan Seren Yüce'nin sağlık durumunun hastanede takip edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.