Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara dönem sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi vize takvimi belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF bahar dönemi vize tarihlerini merakla takip ediyordu. Peki, AÖF Bahar Dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak? AÖF Bahar Dönemi ara sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Sınav yerleri açıklandı mı? Sınavlar saat kaçta? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi vize sınavlarıyla ilgili tüm merak edilenler...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 Bahar Dönemi vize sınav takvimi açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınav tarihlerini merakla bekliyordu.
Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 Bahar Dönemi sınavları ne zaman yapılacak? Sınavların saat kaçta yapılması planlıyor? Kaç oturum yapılacak? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF sınav yeri sorgulama ekranı 2025...
AÖF Bahar Dönemi sınavları ne zaman yapılacak?
Açıklanan takvime göre, Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi sınavları yarın yapılacak ilk oturumda başlıyor.
AÖF Bahar Dönemi sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde iki oturumda yapılacak.
Sabah oturumunun saat 09.30’da, öğleden sonra oturumun ise saat 14.00’te yapılacağı açıklandı.
Sınavlarda, her ders için öğrencilere 20 soru yöneltilecek. Cevaplama süresi ise 30 dakika olacak.
Sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınav giriş belgeleri yayımlandı.
Belgeye buradan erişebilirsiniz.
Sınav yerleri açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi ara sınavlarına girecek olanlar sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını da merak ediyor.