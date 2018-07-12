ANKA-S için kritik teslimat

12 Temmuz 2018

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen ANKA-S Projesi yeni teslimatlarla sürüyor.

ANKA-S'ler gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil keşif, gözetleme, sabit ve hareketli hedef tespiti, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerini yerine getiriyor ve milli uydular üzerinden kontrol edilebiliyor.

Proje kapsamında, önemli yeteneklerden biri olan Operasyon Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatı, mayıs ayında yapılan testler sonucunda başarıyla tamamlandı.

Aynı anda 6 hava aracı kontrol edilebiliyor

Harekat bölgesinde kalkışı gerçekleştirilen uçakların kontrolünü, TSK Muhabere Sistemi (TAFICS) veya uydu üzerinden devralma özelliğine sahip merkez, bu yeteneğiyle uydu kapsama alanında olan dünyanın her yerindeki araçların ülke içindeki tek merkezden tüm uçuş ve faydalı yük kontrolünü yapabiliyor. Merkez, aynı anda 6 hava aracı kontrolüne olanak sağlıyor.

Askeri ve sivil alanlarda hava, deniz altı-deniz üstü ve kara platformları için yüksek doğruluk derecesinde taktik ve ferdi görev simülatörleri, mürettebat eğitim simülatörleri geliştiren HAVELSAN da merkeze katkı verdi. HAVELSAN, merkez için pilot ve faydalı yük operatörü eğitimlerine yönelik uçuş, sanal görev ve harekat simülasyonu yapabilen bir eğitim yardımcısı altyapısı geliştirdi.

ANKA'lar TSK, güvenlik güçleri ve havadan komuta kontrol ve istihbarat ihtiyacı duyan diğer kurumların, keşif, gözetleme, hedef tespiti, teşhis ve tahrip ihtiyaçlarını karşılamak üzere envantere katılmaya devam ediyor.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı da uydudan kontrol yeteneğine sahip ANKA-S'lerle filosunu güçlendiriyor. Filoda 6 adet ANKA-S bulunuyor. ANKA-S sistemlerinin, Türk Hava Kuvvetlerine teslimatları önümüzdeki günlerde devam edecek.

Kaynak: AA