  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Ankara-Bolu sınırındaki yangında bir gözaltı
Takip Et

Ankara-Bolu sınırındaki yangında bir gözaltı

Ankara'da başlayıp Bolu'daki ormanlara sıçrayan yangın söndürülürken, başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ankara-Bolu sınırında meydana gelen orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada, 1 şüpheli Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

Son dakika: Ankara'dan Bolu Gerede'ye sıçrayan orman yangını kontrol altına alındıSon dakika: Ankara'dan Bolu Gerede'ye sıçrayan orman yangını kontrol altına alındıGündem

Adliyeye getirilen şüphelinin, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edileceği belirtildi.