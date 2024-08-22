Ankara-Bolu sınırındaki yangında bir gözaltı
Ankara'da başlayıp Bolu'daki ormanlara sıçrayan yangın söndürülürken, başlatılan soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara-Bolu sınırında meydana gelen orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, dün Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada, 1 şüpheli Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
Adliyeye getirilen şüphelinin, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edileceği belirtildi.