Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yeni dönemin ilk toplantısı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk toplantısını, ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclisi Konferans Salonu'ndaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ABB Başkanı Yavaş, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki seçimlerin Ankara ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Görevde 5 yılı geride bıraktıklarını belirten Yavaş, bu süreçte şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir anlayışla kenti yönetmeye çalıştıklarını söyledi.

Yavaş, kimseyi ayırt etmeden, nereden kime kaç oy çıktığına bakmadan adil bir şekilde kente hizmet ettiklerini ifade ederek, "Meclisimizde zaman zaman tartıştık, zaman zaman gerildik ama her şeyden önce geçtiğimiz dönemde haksız tek bir imar artışı yapılmaması ya da ranta yönelik tek bir karar alınmaması bizim için diğer tüm konulardan daha değerlidir. Bu konuda ortak irade koyan tüm gruplara teşekkür ediyorum. Tek bir temennimiz vardır, o da Ankara'ya hep birlikte hizmet etmektir." diye konuştu.

25 ilçe belediye başkanının tamamını işbirliği yapmaya ve el ele vererek başkente yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet eden Yavaş, "Farklı siyasi anlayışlara sahip olabiliriz ama eminim hepimizin amacı tüm siyasi görüşlerden öte önce kentimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bu nedenle Mecliste yer alan tüm partilerin ortak aklı işleteceğine yürekten inanıyorum." dedi.

Başkanvekilleri ile üyelikler için oylama yapıldı

Yavaş'ın konuşmasının ardından, Meclisin birinci ve ikinci başkanvekillikleri, divan katipliği ve encümen üyeliklerinin belirlenmesi için kapalı zarf usulüyle oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, Ertan Işık birinci başkanvekili, Emre Doğan ise ikinci başkanvekili seçildi.

Ece Yılmaz, Mustafa Kemal Kömürcü, İbrahim Mert Bektaş, Özkan Deniz, Cem Şahin ve Evrim Küçük divan katipleri, Hüseyin Çakmak, Atilla Atalay, Tufan Vural, Okan Culha ve Özgür Tosun ise encümen üyeleri oldu. Mecliste görev yapacak ihtisas komisyonu üyeleri de belirlendi.

Başkan Yavaş, 15 Nisan Pazartesi saat 18.00'de Meclisi toplamak üzere oturumu kapattı.

Öte yandan Meclis üyeliği dağılımı, "CHP 90, AK Parti 45, MHP 10, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1 ve bağımsız 1" şeklinde oldu.