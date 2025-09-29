Ankara Valiliği saat vererek uyardı! Sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor, Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir hava durumu

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda, başkentte bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Sel ve su baskınına karşı uyarı

Valilik, beklenen şiddetli yağış nedeniyle vatandaşları uyararak ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış esnasında oluşabilecek kuvvetli rüzgâr riskine karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Yağışın sabah saatlerine kadar etkili olması beklendiği belirtildi.

Ankara'da hafta boyu hava durumu

Başkentte kuvvetli sağanak yağışın ardından hava koşulları değişkenlik gösterecek. Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre, salı günü sağanak yağış devam ettikten sonra çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Perşembe ve cuma günleri ise güneşli bir hava beklenirken, sıcaklık cuma günü 25 dereceye kadar yükselecek. Hafta sonunun ilk günü olan cumartesi günü ise yeniden parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak?

İstanbul’da hafta boyunca yağışların etkili olması, sıcaklıkların 15-24 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. İzmir’de ise hafta ortasında parçalı bulutlu ve güneşli hava görülecek, ancak cuma ve cumartesi günü sağanak yağışın etkisiyle birlikte sıcaklıkların 15-27 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.