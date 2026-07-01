Ankara Valisi Canbolat: 52 bin sahipsiz köpek toplandı
Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara'da 2024 yılında tespit edilen 52 bin sahipsiz sokak hayvanının tamamının toplandığını açıkladı. Canbolat, tespit dışı kalan hayvanlar için arama, tarama ve toplama çalışmalarının titizlikle sürdürüleceğini belirtti.
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Ankara Valisi Canbolat, 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canbolat, "Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara İlimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA