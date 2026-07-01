Ankara Valisi Canbolat: 52 bin sahipsiz köpek toplandı

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Ankara Valisi Canbolat, 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canbolat, "Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara İlimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir" ifadelerine yer verdi.