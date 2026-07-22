Ankara'da eğitim helikopteri düştü

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Ankara'da R44 tipi eğitim helikopteri araziye düştü. Kazada helikopterde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, özel bir şirkete ait sivil helikopter, Ankara-Eskişehir kara yolunun Temelli mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tarlaya düştü.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.