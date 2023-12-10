Ankara'da kadın cinayeti: Eski eşini bıçakladı, gözaltına alındı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmrahor Caddesi'nde, E.A, boşandığı eşi M.A'ya bir taksinin içinde bıçakla saldırdı.
İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet güçleri, bıçakla boğazı kesilen kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
E.A., Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yakalandı.