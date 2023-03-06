Ankara'da sıcak saatler: Canlı yayında Meral Akşener'e çağrı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday çıkışıyla başlayan krizle ilgili Millet İttifakı'nın ortaklarından DEVA Partisi'nden önemli bir açıklama geldi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, FOX TV canlı yayınında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bir çağrıda bulundu. Şahin, "Öncelikle şunu söyleyelim Meral Hanım bu masanın gerçek sahibi. Sonuç itibarıyla Millet İttifakı'nın kurucuları başında. Dolasıyla ev sahibine buyur gel demek bir şey olmaz" dedi.

Şahin açıklamasının devamında şunları söyledi:

"- Perşembe günü zaten bu toplantının bitmediğini orada bir virgül konulduğunu bugün itibarıyla noktayı koyacaklarına ilişkin açıklama yaptıklarını kamuoyuyla paylaştık. Dolasıyla bu çalışmaların altında imzası olan evin gerçek sahibi Sayın Akşener'in elbette bugün orada olmasını canı yürekten isteriz. Bunun için davete de gerek yok. Bugün inşallah noktayı hep birlikte koyarlar diye düşünüyorum."

"Herkes bunun bedelini öder"

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan da benzer bir açıklama geldi. Aynı yayında Enginyurt, "Bu masa içim umut olmalı, bu masada heyecan devam etmeli. Bu masa sağ sol masası değil, bu masası parti masası değil. Bu masa adaylık üzerinden tartışma yaratılacak bir masa değil. Eğer bu seçim kaybedilirse hiç kimse şöyle düşünmesin. Biz demiştik, biz söylemiştik. Altı lider de bunun bedelini çok ağır şekilde öder. Kaybedilme halinde herkes bunun bedelini öder" ifadelerini kullandı.

"Şimdi de yine aynı şeyi söylüyoruz" diyen Enginyurt şunları kaydetti:

"Bu masa dağılmamalı. Dağılırsa şunu herkes bilsin ki Cumhuriyetle, Cumhuriyeti intikam aracı olarak görenlerin seçiminde cumhuriyeti sevenler kaybedecektir. Mustafa Kemal'e zalim ve kafir diyenler bu masanın dağılmasından mutluluk duyuyorlar."