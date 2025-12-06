Ankara’da tefecilik operasyonu: 403 milyonluk mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli tefecilik, yağma ve tehdit suçlarına yönelik jandarma operasyonunda 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, şüphelilerin 2017–2025 yılları arasında hesaplarında 5 milyar 718 milyon TL’lik para hareketi bulunduğunun tespit edildiğini, operasyon kapsamında yaklaşık 403 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu belirtti.

Yakalanan şüphelilerden 20’sinin tutuklandığı, 5’i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı duyuruldu. Yerlikaya, “Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik, yağma ve tehdit gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik” dedi.

Baskı ve tehditle borç almaya çalıştılar

Ankara ve Çubuk Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığının koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin vatandaşlara faizle borç vererek kişileri borçlandırdığı, teminat olarak çek ve senet imzalattığı, borcunu ödeyemeyen kişilere ait mal varlıklarını baskı ve tehditle aldığı tespit edildi. Bu kişiler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.

403 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

MASAK incelemeleri sonucunda, şüphelilerin “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu örgütlü şekilde işlediği belirlenirken, yaklaşık 403 milyon TL değerinde olan 102 adet ev ve arsa, 41 adet araç ve tarım aracı ile 523 banka hesabına el konuldu.

Operasyonlarda ayrıca 80 milyon TL değerinde 45 adet farklı kişiler adına düzenlenmiş çek ve senet ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.