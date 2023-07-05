Anket: En beğenilen siyasetçi Mansur Yavaş
Araştırmaya göre en beğenilen siyasetçi yüzde 51,4'le Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise altıncı sırada yer aldı.
MetroPOLL Araştırma, 8 - 10 Haziran tarihlerinde 2 bin 113 kişiyle telefonla görüşülerek hazırlanan anketin sonuçlarını bugün yayınladı.
Ankette hata payı 0.95 güven sınırında +/- 2,09 olarak açıklandı.
Ankete göre Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 51,4'le en beğenilen siyasetçi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8'le ikinci sırada yer alırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 46,5'le üçüncü sırada kendine yer buldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 35,1'le altıncı sırada yer aldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yüzde 41,8'le dördüncü sırada yer alması dikkat çekti.