Antalya'da deprem! Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Eylül 2026 SON DEPREMLER

Antalya’da 3,7 büyüklüğünde deprem
Antalya’nın Elmalı ilçesine bağlı Çaybaşı bölgesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.19’da kaydedilen depremin yerin 58,1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
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Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı ilk verilere göre, Antalya’nın Çaybaşı-Elmalı bölgesinde saat 11.19’da 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssü Çaybaşı-Elmalı olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 58,1 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ