Antalya'da deprem! Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 24 Eylül 2026 SON DEPREMLER

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Antalya’da 3,7 büyüklüğünde deprem

Antalya’nın Elmalı ilçesine bağlı Çaybaşı bölgesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.19’da kaydedilen depremin yerin 58,1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı ilk verilere göre, Antalya’nın Çaybaşı-Elmalı bölgesinde saat 11.19’da 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssü Çaybaşı-Elmalı olarak açıklanırken, sarsıntının yerin 58,1 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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