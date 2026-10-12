Antalya'da korkutan kaza! Midibüs devrildi, yaralılar var 5 kişi yaralandı
Antalya'da seyir halindeki bir midibüsün devrilmesi paniğe neden oldu. Antalya-Isparta kara yolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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Antalya'nın Aksu ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen 59 AGZ 918 plakalı midibüs, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA