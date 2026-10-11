SON DEPREMLER LİSTESİ: İstanbul'da deprem mi oldu, yeni deprem oldu mu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. 10 Ekim akşamı saat 22.08’de kaydedilen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 22.46’da 2,3 ve 1,5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha yaşandı. Marmara Denizi’ndeki sarsıntıların ardından yoğun şekilde son depremler araştırılırken "İstanbul'da deprem mi oldu, yeni deprem oldu mu" sorusu art arda geliyor.
Dün akşam Marmara Denizi'nde saat akşam üstü peş peşe depremler meydana geldi. Çevre iller de depremden etkilenirken "son depremler" araması bir hayli hızlandı. İşte AFAD'ın geçtiği güncel deprem verileri...
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SON DEPREMLER LİSTESİ
13:58:57 - Yahyalı (Kayseri) - 1,6
13:58:04 - Saimbeyli (Adana) - 2,1
13:28:01 - Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - 2,2
12:47:38 - Tundzha, Yanbolu (Bulgaristan) - 2,3
12:43:03 - Merkez (Uşak) - 1,8
12:33:45 - Çayırlı (Erzincan) - 2,0
12:20:15 - Çelikhan (Adıyaman) - 1,3
09:30:23 - Akdeniz - 2,1
09:05:10 - Simav (Kütahya) - 1,0
08:53:21 - Çameli (Denizli) - 1,3
08:36:55 - Gediz (Kütahya) - 1,2
08:16:05 - Sındırgı (Balıkesir) - 1,2
08:01:39 - Çameli (Denizli) - 1,3
07:58:47 - Acıpayam (Denizli) - 2,4
07:42:03 - Sındırgı (Balıkesir) - 1,7
07:39:41 - Sındırgı (Balıkesir) - 0,8
07:11:11 - Arsuz (Hatay) - 2,0
06:55:34 - Özlüce Barajı, Karakoçan (Elazığ) - 2,0
06:47:44 - Ege Denizi, İzmir Körfezi, Karaburun (İzmir) - 2,3
06:29:54 - Darende (Malatya) - 1,4