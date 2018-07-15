Antalya'da orman yangını: 1 uçak, 4 helikopter ile müdahale
Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için ekipler bölgeye sevk edildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Kadılar Mahallesi Kocatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Yangına müdahale için 1 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozer ile çok sayıda orman işçisinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.
Yangının, rüzgarın etkisiyle yayılma ihtimali bulunduğu ifade edildi.
Kaynak: AA