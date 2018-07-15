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Antalya'da orman yangını: 1 uçak, 4 helikopter ile müdahale

Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için ekipler bölgeye sevk edildi

Antalya'da orman yangını: 1 uçak, 4 helikopter ile müdahale
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kadılar Mahallesi Kocatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Yangına müdahale için 1 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozer ile çok sayıda orman işçisinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Yangının, rüzgarın etkisiyle yayılma ihtimali bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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