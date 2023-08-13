Antalya'da OSB'deki yangında fabrika hasar aldı
Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Merkezi
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Döşemealtı ilçesindeki OSB'de bulunan gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.