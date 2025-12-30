Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 3 polisin şehit olması, 9 güvenlik görevlisinin yaralanmasının ardından Antalya’da yılbaşı etkinlikleri iptal edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Kepez Belediyesi yaptıkları açıklamalarla, planlanan tüm yılbaşı etkinliklerinin iptal edildiğini kamuoyuna duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Yılbaşı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinlikler, Yalova’da yaşanan hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Konyaaltı Belediyesi de yaptığı açıklamada, hain terör saldırısında şehit olan polislerin acısı nedeniyle yılbaşı etkinliklerinin iptal edildiğini belirterek, şehitlere rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Kepez Belediyesi ise yılbaşı etkinlikleri kapsamında planlanan tüm organizasyonların Yalova’daki terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Belediyenin açıklamasında, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar temennisi yer aldı.