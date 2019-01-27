Antalya'daki hortumun bilançosu ağırlaşıyor

27 Ocak 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iki günlük hortum ve sel nedeniyle Antalya'da 315 binada hasar oluştuğunu bildirdi.

Bakan Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Antalya'nın Kemer ilçesindeki hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarını inceledi.

Kurum ve Soylu, baba Ahmet Acar'a geçmiş olsun dileklerini iletti, Kemer Sanayi Sitesi'ni gezerek, oluşan hasarla ilgili bilgi aldı.

Bakanlar Kurum ve Soylu, yaşanan hortum olayını ve Kader Buse Acar'ın içinde bulunduğu aracın derede sürüklenme görüntülerini cep telefonuyla izledi.

Bakan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayın 24 ve 26'sında Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike ve Muratpaşa ilçelerinde hortum ve sel afeti meydana geldiğini anımsattı.

Hortum ve sel nedeniyle 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bir kişinin aranmasına devam edildiğini anlatan Kurum, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Tüm Türkiye'ye başsağlığı dilediğini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Yaptığımız tespit çalışmalarında Kemer'de 10 ağır, 127 az hasarlı bina, Kumluca'da 2 yıkık, 11 ağır hasarlı ve 78 az hasarlı bina, Finike'de 3 hasarlı binamız mevcut. Muratpaşa ilçesinde yapılan tespit çalışmasında ise 3 ağır, 81 az hasarlı bina var. Antalya'da ön hasar tespit çalışmaları neticesinde, iki günlük hortum ve sel sebebiyle toplamda 315 binada hasar tespit ettik. Tüm Antalyalılara geçmiş olsun."

"Tüm ilgili ekipler hasar tespit çalışmalarını yaptı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise başından beri olayla ilgili bilgi aldıklarını, dönem dönem hem havanın hem de suyun müsaade ettiği ölçüde arama çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Jandarma, Sahil Güvenlik ve diğer arama kurtarma ekiplerinin birlikte çalışmaları sürdürdüğüne işaret eden Soylu, "Nehirde ve aynı zamanda karada çalışmalar devam ediyor. Havadan da arama çalışmaları sürüyor." dedi.

Hortum, fırtına ve şiddetli yağışların Antalya'nın 4 ilçesini olumsuz etkilediğini hatırlatan Soylu, bölgede 20 gündür çok ciddi yağmurun etkili olduğunu bildirdi.

Helikopterlerle havadan yaptıkları incelemede, Aksu ilçesinde de su taşkınlarının yaşandığını gördüklerini ifade eden Soylu, "Özellikle tarım arazilerinde hasarlar var. Hayvancılık yönünden de hasarlar söz konusu. Aynı zamanda hem iş yeri hem de bina hasarları da var. Bu konuda özellikle alınabilecek tedbirler, yapılabilecek uyarılar ve vatandaşlarımızla bizlerin atması gereken adımlar noktasında değerlendirmelerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Tayfun ve hortumun başka afet biçimleri olduğunu belirten Soylu, hortumun çıkışıyla karaya gelişi arasındaki mesafe ve etkileme süresinin kısa bir zaman dilimi olduğunu dile getirdi.

Hortumun, saatteki hızı 120-130 kilometrenin üzerinde olduğu için ciddi hasarlar meydana getirdiğini kaydeden Soylu, şöyle devam etti:

"Gerekli tedbirleri almak için değerlendirmeler yapma durumundayız. Özellikle Antalya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hortumlar genelde kasım, aralık ve ocak aylarında yoğunlaşıyor. Arkadaşlarımızın 2001 ile 2018 arasıyla ilgili yaptıkları çalışmada, Türkiye'de 159 hortum olayının yaşandığı bilgisine ulaşıldı. 159 sayısının yoğunlaştığı aylar bu aylar. Hortumla karşı karşıya kalındığında vatandaşlarımız ne tür tedbirler almalı, bizler ne tür tedbir almalıyız, nasıl bir süreç uygulanmalı konularında hem bilgilendirici hem eğitici adımlar atmamız lazım."

Antalya'daki hortumda 2 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Soylu, kaybolan Kader Buse Acar'ın bulunması için ekiplerin gayretli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Soylu, "İnşallah en yakın zamanda bulmuş oluruz. Temennimiz ve dualarımız bu." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Tüm ilgili ekipler hasar tespit çalışmalarını yaptı. Özellikle Türkiye doğal afet konularında dünyanın daha önünde yer alıyor. Anında müdahale ve hasarların tespiti ve giderilmesi noktasında mesafe almış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Antalya'da olacak. Bu konuların hepsini kendisine arz edeceğiz." diye konuştu.

Gazetecilerin sorusu üzerine Soylu, Antalya için yeni hortum beklentisinin bulunmadığını söyledi. Soylu, ancak hortumun, ne zaman meydana geleceğiyle ilgili öngörüde bulunulabilecek bir doğal afet türü olmadığını belirtti.

Antalya'da bin dönümün üzerinde serada hasar var

Kaynak: AA