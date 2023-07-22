Antalya'daki otel yangınında iki Lübnanlı turist öldü
Antalya'daki bir butik otelde çıkan yangında Lübnanlı 2 turist hayatını kaybetti.
Muratpaşa ilçesinde Tarihi Kaleiçi'ndeki Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak'ta iki katlı butik otelde dumanın yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.
Kontrole alınan yangında Lübnanlı turistler Dory Mhomma ve Viviane Saad yaşamını yitirdi. Norveç, Danimarka ve Hollandalı turistler ile gurbetçilerin de bulunduğu 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.
Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İtfaiye ekipleri, büyük bölümü ahşap olan ve dar sokakta yer alan oteldeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.