Antalya'daki yangın Bülent Ersoy'un villasına sıçradı! Sanatçı son anda tahliye edildi

Antalya’nın Aksu, Muratpaşa, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar büyük paniğe neden oldu. Yangın, ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Kundu bölgesi Güzeloba Mahallesi'ndeki villasına da sıçradı.

Antalya'da konser vermeye hazırlanan Ersoy'un o anlarda villasında olduğu öğrenildi. Bülent Ersoy, danışmanları Arzu Acay ve Elnur Can tarafından villadan tahliye edildi. Ersoy'un villası zarar gördü.

"Ersoy'u güçlükle tahliye ettik"

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan Arzu Acay, Bülent Ersoy'u güçlükle tahliye ettiklerini belirtti. Arzu Acay'ın arabasının da zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, Bülent Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bülent Ersoy'un 9 Ağustos akşamı Antalya Açıkhava'da sahne alması bekleniyor.