Antep'te depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi gözaltına alındı
Antep'te depremde yıkılan Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, İstanbul'da gözaltına alındı.
Haber Merkezi
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de söz konusu karar üzerine Akay'ı Ataşehir'de yakaladı.
Şüpheli Akay'ın emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Antep'e gönderileceği öğrenildi.