Hatay'daki Rönesans Rezidans müteahhidi havalimanında yakalandı
Hatay’da 2013 yılında tamamlanan ve son depremde yıkılan "Cennetten bir kare" adıyla tanıtımı yapılan binaları satan firmanın sahibi Mehmet Yaşar Coşkun’un yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
Haber Merkezi
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Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Karadağ'a kaçarken yakalandı
Şüpheli Coşkun, Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Karadağ'a kaçmak üzereyken gözaltına alınan ve üzerinde bir miktar para ele geçirilen şüpheli Coşkun, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.