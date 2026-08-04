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AÖL sonuçları yakın zamanda MEB tarafından açıklanacak. Özellikle mezun olmak isteyenler bir an evvel sonuçlara erişmek istiyor. Net tarihi unutanlar veya henüz bilmeyenler "AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı sınav giriş belgesi duyurusunda sonuç tarihini belirtti. Buna göre sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını Açık öğretim liseleri öğrencileri, Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx resmî internet adresinden sisteme giriş yaparak öğrenebilirler.