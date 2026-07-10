AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

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Senenin son sınavı için heyecan dorukta... AÖL öğrenciler özellikle de mezun olmaya yakın adaylar son sınavı sabırsızlıkla bekliyor. Sınavın olmazsa olmazı giriş belgeleri... Peki, AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Hayır, AÖL sınav giriş belgesi MEB tarafından henüz açıklanmış değil. Sınav yerlerinin 13 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Sınav giriş belgesinin alınması

MEB'den yapılan sınav giriş belgesi açıklamasında "Öğrenciler, Sınav Giriş Belgelerine Açık Öğretim Lisesi resmî internet sitesinde duyurulan tarihler arasında; https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

adresinden öğrenci numarası veya T.C. Kimlik Numarası ve şifresiyle giriş yaparak ulaşabilirler.

Sınav giriş belgesinde fotoğraf bulunması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat ederek fotoğraflarını sisteme yükletmelidir" denildi.